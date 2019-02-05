5 февраля жизнь в Китае замедлится на целых 15 дней, вплоть до 20 февраля. Там традиционно с фонариками и фейерверками отмечают Новый год, начало которого каждый год приходится на разные даты и зависит от лунного календаря. Именно с 5 февраля начнется год Желтой Свиньи по восточному гороскопу. Как празднуют Новый год в Китае? Как считать китайский гороскоп для тех, кто родился в январе? Какими картинками можно поздравить друзей? Обо всем этом мы расскажем в сюжете.

Когда в Китае Новый год и сколько он длится?

Начало Нового года в Китае связано с лунным календарем и выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля. Это первое зимнее новолуние после полного лунного цикла, считая от зимнего солнцестояния. Это один из главных праздников вообще во всей Восточной Азии.

Как празднуют

По легенде на Новый год из леса (по другой версии из моря) выходит чудовище, которое пожирает на своем пути скот, зерно, припасы и может полакомиться даже человеком. Чтобы задобрить его китайцы готовят много еды и часть блюд выставляют за порог, чтобы чудовище наелось и прошло мимо дома. Также китайцы верят, что злых духов отпугивают фейерверки, красные китайские фонарики и вообще красный цвет. Поэтому Новый год в Китае яркий и шумный, щедро декорированный традиционными фонариками.

Перед первым днем Нового года в домах наводят чистоту, выбрасывая ненужный хлам, который скопился за год. За ужином собирается семья. Обычно подают блюда из лапши и риса, свиньи, утки, курицы. Обязательно выставляют блюдо с мандаринами, как символом достатка и долголетия, печенье с предсказаниями. Родственники обсуждают неудачи и достижения ушедшего года, делятся планами на наступивший год. А после ужина китайцы ходят в гости и дарят друг другу деньги в красных конвертах.

Для каждого из пятнадцати дней есть свои традиции. В один день поминают умерших родных, в другой - навещают друзей. в третий - ходят на концерты, в четвертый - в храмы. Есть и день, когда в семьях, где есть замужние дочери, накрывают щедрый стол для зятя.

Ритуалы на исполнение желаний и благополучие

Существует много новогодних ритуалов для привлечения денег, связанных с красным цветом. Например, те, кто верит в ритуалы, на красном листке бумаги пишут сумму, которую хотелось бы заработать. Затем на листке рисуют изображение купюр и приклеивают монетку. После чего лист нужно убрать в укромное место, перевязав его красной и золотой лентой.

Также есть традиция "108 апельсинов". В дом, открыв входную дверь, через порог вкатывают 108 апельсинов, распределив их по всем комнатам (вкатив, в том числе, в ванную и на кухню). При этом нужно проговаривать, что вы хотите, чтобы пришло в дом. Например "деньги в дом", "здоровье в дом". Спустя три дня фрукты съедают, раздают друзьям, можно приготовить джем.

Китайский новый год и восточный гороскоп

Поскольку восточный календарь привязан к лунному циклу и не совпадает с 1 января, то считается, что родившиеся в январе и начале февраля, до наступления следующего цикла, подчиняются влиянию знаку предыдущего китайского года. Например, родившийся 15 января 2019 года по знаку китайского гороскопа будет не Свинья, а Собака.

Картинки и поздравления

Пусть в Украине и не отмечают Новый год по китайскому календарю, но он может быть еще одним поводом сказать приятные слова и пожелания друзьям и близким.

Пусть китайский новый год

много счастья принесет.

Фейерверки, мандаринки

и избавит от хлопот.

С китайским Новым годом всех,

Свинья пусть принесет успех,

богатство, счастье и здоровье,

любовь, улыбки, громкий смех.

На китайский Новый год в сердце пусть пусть растает лед.

Свинка щедро, бескорыстно, нам удачу принесет.