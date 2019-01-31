В Винницкой области рекламный бигборд правительства Гройсмана с фразой "Строим дороги" разместили прямо рядом с дорогой, усеянной ямами. Фотографию опубликовал в Facebook народный депутат от Батькивщины Алексей Рябчин.

Так, сообщается, что снимок был сделан в Винницкой области в 30 км от областного центра в сторону Жмеринки. "Винница. 30 км от областного центра в сторону Жмеринки. Вчера весь день передвигался по этим реформированными на бумаге дорогами", - подписал фотографию депутат.

Фото: facebook.com/alexrbchn

Свой комментарий под данной записью оставил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. "Мы построили более 7 000 км с 2014, из них 3 800 - только в прошлом году. Если бы каждое правительство так строил, у нас была бы страна хайвеев. Эта дорога - как раз результат работы 1991-2014 годов", - написал Омелян.

Ранее "Страна" сообщала, что губернатор Калифорнии не против возглавить Винницкую область.

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