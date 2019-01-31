Анонимные звонки о "минировании зданий" в Москве поступали из Украины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По последней информации, проверки идут в девяти кинотеатрах "Синема стар", - уточнил собеседник агентства.

В январе по городам России прокатилась новая волна "минирований" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до северо-западных регионов страны.



Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Тогда, по данным московского управления ФСБ, волна звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Как сообщала "Страна", киевские полицейские разоблачили телефонного хулигана. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан мужчине угрожает до шести лет лишения свободы.

Ранее в разных регионах Украины задержали сразу семь телефонных минеров.