Глава политической партии "Відродження", депутат Верховной Рады Украины Виктор Бондарь подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта. Об этом сообщается на сайте политсилы.

31 января политик принес в ЦИК пакет необходимых документов. В течение 5 дней комиссия должен их рассмотреть и принять решение о регистрации.

Виктор Бондарь был выдвинут кандидатом в президенты 30 января на съезде партии "Відродження". Тогда же лидер партии представил свою предвыборную программу.

Фото: vidrodzhennya.org.ua

Напомним, в настоящее время зарегистрировано 26 кандидатов в президенты Украины и таким образом установлен рекорд по числу претендентов на кресло главы государства. Предыдущее достижение - 24 кандидата в 2004 году.

Ранее "Страна" писала о том, что Богословская принесла в ЦИК черный пакет с 2,5 миллионами налички, чтобы показать людям, как это выглядит. Также мы сообщали, что четверть украинцев не собирается участвовать в выборах президента - опрос.