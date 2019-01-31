Владимир Зеленский вырвался на первое место в предвыборной гонке. Рост его рейтинга в январе зафиксировали сразу несколько соцопросов.

Основная причина такого скачка - это объявление о походе в президенты, которое шоумен сделал на Новый год. Чем помог определиться тем избирателям, которые не поддерживали других фаворитов гонки.

Есть подвижки также у президента - настойчивое мелькание по всем телеканалам в ходе "Томос-тура" принесло некоторые плоды. Хоть прирост у гаранта и не сенсационный - особенно на фоне Зеленского. Да и тема с автокефалией уже явно сдувается - и до выборов ее может не хватить даже для выхода во второй тур, не говоря уже о победе.

"Страна" проанализировала свежую социологию.

Зеленский выходит вперед

По данным социологической группы "Рейтинг", за шоумена готовы отдать голос 19% тех, кто уже определился со своим выбором.

Он примерно на процент опережает Юлию Тимошенко, которая вот уже год, как вкопанная, занимала первую строчку электоральных симпатий. Теперь леди Ю свергнута с пъедестала.

У Порошенко - по-прежнему третье место. Правда, его рейтинг подрос благодаря пиару на Томос-туре. Но, по версии "Рейтинга", действующий президента пока третий в забеге.

Еще одно исследование дает Зеленскому первое место. Это совместный опрос трех социологических служб - Социс, Центр Разумкова и КМИС - который охватил 11 тысяч респондентов.

По нему шоумен получает 23% голосов тех, кто определился с выбором. А вот Юлию Тимошенко в исследовании "задвигают" на третье место. Вместо нее на вторую позицию вырвался Петр Порошенко с 16,4% (отметим, что "Социс" в экспертных кругах связывают с одним из руководителей штаба президента Порошенко Игорем Грынивым).

Скачок Зеленского, судя по всему, связан с тем, что весь прошлый год артист хранил интригу - было неизвестно, пойдет он в президенты или нет. Но после его заявления в новогоднюю ночь - "я иду в президенты Украины" - рейтинг теперь уже политика существенно подрос. Люди поняли, что это не шутка, что Зеленский действительно идет на выборы и начали определяться в его пользу.

Видимо, ему пока удается аккумулировать вокруг себя тех, кто хочет видеть новых лиц в политике - те, кто в прошлых опросах относился к неопределившимся.

Кроме того, в сторону Зеленского качнулся и электорат Юго-Востока.

Социологический крен Зеленского в сторону Юго-Востока виден и по тому, как его избиратели видят решение проблемы Донбасса. 26% говорят, что этим территориям нужно дать федеративный статус, а 37% - что нужно остановить военные действия и признать эти территории временно оккупированными.

Данные результаты среди других кандидатов ближе всего - к Бойко, Вилкулу и Мураеву. Что говорит о серьезном пересечении электората.

Интересно, что в вопросе Томоса у Зеленского - больше всего тех, кому безразлично это событие. У других кандидатов такого равновесия нет. Это говорит о том, что аудитория этого кандидата наиболее молодая и городская. Которая, кстати сказать, без особой охоты посещает выборы. И это пока остается главным риском для Зеленского - что он получит на выборах меньше, чем ему дают сейчас рейтинги. Отсюда и вытекает для него главная задача - побудить своих избирателей прийти на участки.

К слову, о кандидатах юго-востока. Из троих политиков, которые представляют этот спектр (Бойко, Мураев и Вилкул) только у Бойко еще сохраняются шансы если не выйти во второй тур, то хотя бы взять приличный процент (10 и более). У Мураева и Вилкула поддержка, как видим, колеблется ниже даже проходного барьера на выборах в Раду (5 процентов). При этом их электорат взаимно пересекается, что видно по тому, что рейтинг у Вилкула несколько вырос, а у Мураева несколько снизился.

Но в целом раскол "юго-восточного" лагеря пошел во вред всем его кандидатам, усилив дезориентацию их электората, значительная часть которого, судя по всему, начинает определяться в пользу Зеленского (как и предсказывала еще в сентябре "Страна").

В чем причина скачка Зеленского

Эксперты подтвердили "Стране", что именно заявление Зеленского о походе в президенты стало причиной роста.

"Последнее исследование делали уже после его официального заявления о том, что он идет в президенты. Фактически когда уже информация пошла, что он будет подавать документы в ЦИК. Все предыдущие исследования проводились, когда еще не было окончательно ясно, определился он или нет со своей позиций. Скорее всего, этот фактор имеет большое значение", - рассказал нам Александр Чашковский, менеджер "Социс".

Он также предположил, что электорат Зеленского - более молодой, чем у других ключевых кандидатов в президенты.

С новогодним выдвижение связывает прирост рейтинга шоумена и политолог Вадим Карасев.



"Когда Зеленский выдвигался, другие тяжеловесы еще не провели свои съезды. В этой рождественской и новогодней паузе он был главным ньюзмейкером", - говорит Карасев.

При этом он не стал бы рассматривать эти рейтинги, как фундаментальный и долговременный тренд. "Это результат того, что Тимошенко в этот период не проявляла активности и только готовилась к выдвижению. Кроме того, информационно в этот период Зеленский перебил Томос, то есть, ядерный электорат Порошенко Томасу обрадовался, но большинство избирателей это не впечатлило".

На момент опроса еще не заявляли о своих выдвижениях и другие участники гонки, напоминает Карасев. То есть, так сложились обстоятельства, что Зеленский стартовал первым.

"Но еще два месяца кампании, и будут сюрпризы. Я бы не спешил с выводами, что Зеленский надолго возглавит избирательную гонку", - считает политолог.

У роста рейтинга Зеленского пока виден еще один итог - он все дальше отодвигает от второго тура Петра Порошенко.

"Похоже, что от второго тура он полностью отделит Порошенко. Часть из тех, кто его поддерживает в рейтингах, на выборы не придут. Но его электорат - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.

Томос-рост у Порошенко

Второй важный тренд рейтингов - это прирост у Петра Порошенко. "Рейтинг" дает ему 15,1% и третье место, а Социс, КМИС и Центр Разумкова - 16,4% со вторым после Зеленского местом.

Это самый значительный скачок результатов гаранта с ноября 2016 года. По состоянию на январь он прибавил 4%.

Как видно из таблицы, рейтинг Порошенко начал потихоньку расти с ноября - это, судя по всему, стало результатом Томоса, который нам пообещали уже тогда. И что президент использовал для обширной пиар-кампании еще задолго до получения автокефалии.

А в январе Порошенко отправился в Томос-тур, где успел посетить несколько крупных и средних городов. Это турне сопровождалось массовой кампанией в соцсетях и на ТВ.

Правда, есть два "но". Тема Томоса очевидно сдувается - и уже сам Порошенко отводит ей все меньше времени. Вряд ли автокефалия сможет долго поддерживать рейтинг президента - народ к этой теме скоро начнет остывать.

Во-вторых, во втором туре президент все равно проигрывает почти всем, с кем бы ни встретился на финальном этапе.

В экспертной среде считают, что с окончанием действия Томоса, у Порошенко возникнут проблемы с позиционированием - ведь больше ему похвастать нечем.

"У Порошенко есть большие проблемы с позиционированием. Его Томос-тур закончился в Иерусалиме, после провала встречи с Феофилом, ездить с Томосом и рассказывать, как он важен, - бессмысленно. Другие лозунги тоже не выстреливают. Ну и в целом, важно понимать, что большинство рейтингов кандидатов в президенты подросли за счет уменьшения количества неопределившихся. Поэтому я бы не рассматривал прибавку Порошенко в рейтинге как увеличение количества его сторонников", - заключает Руслан Бортник.