Актер и шоумен Владимир Зеленский, который, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", в январе занял первое место в президентском рейтинге, лидирует по результатам исследования еще трех социологических компаний. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте одной из них - СОЦИС.

Исследование проводили социологи сразу трех компаний: Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, Киевского международного института социологии и Центра Разумкова. Они опросили 11 тысяч респондентов старше 18 лет из всех областей Украины. Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года.

Среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, большая часть респондентов поддерживает Зеленского (23%). Порошенко занял второе место, за него отдали голос 16,4% опрошенных. Юлия Тимошенко заняла третье место и набрала 15,7% голосов респондентов.

За одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко намерены отдать свой голос 9,3% опрошенных, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 8,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,7%. Кандидата от партии "Укроп" Александра Шевченко готовы поддержать 3,5%, городского голову Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового - 3,4%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 2,7%. За кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко – 2,2%, за кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,3%. Другие кандидаты не набирают 1% голосов.

При этом 20,5% респондентов полагают, что победу на выборах одержит Порошенко, 19,9% - Тимошенко и всего 10,8% - Зеленский.

Скриншот: socis.kiev.ua

Напомним, по результатам опроса, четверть украинцев не собирается участвовать в выборах президента.

Кроме того, мы писали, что 80% украинцев уверены, что страна движется в неверном направлении.