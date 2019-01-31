Киевстар прекращает связь с российскими номерами, которые используются на неподконтрольной Украине территории в Донецкой, Луганской областях, в Крыму, а также на неподконтрольных территориях Грузии (Абхазского и Цхинвальского регионов), сообщает пресс-служба компании.

По данным оператора, Киевстар действует согласно рекомендациям Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. В частности, комиссия советует прекратить обмен международным трафиком с отдельными номерными ресурсами, которые были выделены Российской Федерацией с нарушениями и используются на территории Автономной Республики Крым, на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей Украины, а также на оккупированных территориях Грузии.

Соответствующее СМС-сообщение оператор уже рассылает своим абонентам. Номера начнут блокировать с 8 февраля 2019 года.

Другими словами, украинские абоненты Киевстара не смогут дозвониться абонентам заблокированных российских номеров в Крыму, на Донбассе и Абхазии, и, наоборот. Ограничения касаются номеров, выделенный Россией для использования на этих территориях. При этом на неподконтрольном Донбассе мобильных пакетов российских операторов в продаже нет.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевстар, lifecell, и Vodafone подтвердили, что украинцы смогут менять оператора, сохраняя номер.

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