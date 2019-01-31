Семь человек погибли в доме на проспекте Кетевана Цамебули в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi2 со ссылкой на МВД Грузии. По предварительным данным, причиной смерти людей стала утечка газа. Погибшие - рабочие, задействованные в строительстве здания нового филиала Либерти банка. Все они находились в арендованной квартире на седьмом этаже.

По словам правоохранителей, в жилье был оборудован кустарный газовый водонагреватель открытого типа. Из него и могла произойти утечка.

МВД Грузии открыло уголовное дело по статье о гибели двух и более человек (ст.240 УК Грузии).

Фото: sputnik-georgia.ru

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