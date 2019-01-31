Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон встретилась с представителями России во время заседания ООН в Пекине и обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако никаких новых договоренностей, по информации РФ, достигнуто не было. Об этом со ссылкой на российский МИД пишет ТАСС.

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны весьма жесткая, ультимативная. Мы сказали американской стороне, что в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно". - сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В России утверждают, что США не подтверждают готовность обсуждать с РФ те или иные меры транспарентности.

Напомним, что 15 января в Женеве состоялись консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в очередной раз обвинила Москву в нарушении договора. Она подтвердила, что Вашингтон начнет процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД.

Также мы писали, что США и НАТО поставили России ультиматум из-за Договора о ракетах средней и меньшей дальности.