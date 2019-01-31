В январе в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, сообщает Новая газета. По информации издания, воздушное судно вывозило из России принадлежащее южноамериканскому государству золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после чего валюта доставлялась в Каракас.

Сообщается о двух рейсах. Первый был выполнен 18-19 января. Загруженный золотом Boeing 757 вылетел из Москвы и сперва приземлился в аэропорту Дубая, где его, по данным источников газеты, встречали инкассаторские броневики Центробанка ОАЭ. Там золото выгрузили, а борт отправился дальше с наполненными долларами контейнерами. Еще одну посадку самолет совершил в марокканском городе Агадир, после чего направился в Каракас. В Москву он вернулся 23 января тем же путем. Второй раз это воздушное судно прибыло в Каракас 30 января с той разницей, что после Дубая были совершены две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.

"Новая газета" также напоминает, что после того, как в Каракас дважды слетал грузовой самолет из России, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении одного миллиарда долларов на благоустройство городов страны. Рыночная цена 30 тонн золота составляет примерно 1,2 млрд долларов.

По данным на январь 2019 года Центробанк России хранил около 30 тонн принадлежащего Венесуэле золота, пишет издание. Это большая часть той доли золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом. Другая часть размещена в европейских банках, в частности - в Банке Англии, который отказывал правительству Мадуро в возвращении золота. На фоне этого США, выступающие против Мадуро, призвали трейдеров не торговать венесуэльскими золотом и нефтью, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Золотой запас Каракаса, по данным Всемирного золотого совета на 2019 год, оценивается в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляет 76,6 процента — это наивысший показатель среди всех стран.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали Россия, Иран и Турция, Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки.

Ранее "Страна" сообщала, что парламент Венесуэлы заявил, что в Москву пытались вывезти 20 тонн золота.

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