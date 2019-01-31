При проектировании зданий общественных заведений в Украине могут увеличить количество женских туалетов. В Минрегион рассматривают целесообразность внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы (ГСН). Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе

"Постоянные очереди в женские туалеты в общественных местах - банальная проблема, которая знакома всем. Везде - на вокзале, в кафе или театре, какое бы массовое мероприятие не проходило, эти очереди всегда есть. Поэтому сейчас поступило предложение проанализировать международный опыт и внести изменения в ГСН относительно возможного увеличения пропорции женских туалетов в общественных заведениях. Минимум в 2 раза, чтобы увеличить их пропускную способность", - написал Лев Парцхаладзе.

По его словам, исследования показывают, что женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам, поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских.

Рапнее "Страна" писала о том, что в Украине могут разрешить проектировать в жилых домах кухни-ниши.

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