В ООН подсчитали, что по состоянию на 31 января 2018 года число жертв конфликта на Донбассе насчитывает 40 - 43 тысячи человек. Об этом со ссылкой на Представительство ООН в Украине пишет "Радио Свобода".

Так, среди жертв конфликта насчитывается 12,8 - 13 тысяч погибших. Из них 3320 - гражданские лица, в том числе, 298 пассажиров рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года, 4 тысячи украинских военных и 5,5 тысяч представителей вооруженных формирований.

По данным ООН, 27,5 - 30 тысяч человек за указанное время были ранены. Из них 7 - 9 тысяч гражданских лиц, 9 - 10 тысяч украинских военных и 12 - 13 тысяч представителей вооруженных формирований.

Таким образом, за время конфликта доля погибших и пострадавших среди гражданского населения составляет 25-26%. Еще в 2014 году этот показатель держался на уровне 33-34%, то есть на одного погибшего гражданского приходились двое погибших участников боевых действий. А в 2018 году это количество составило 10-11%, то есть на одного погибшего гражданского 9-10 погибших участников боевых действий. Такая же статистика касается и раненых.

Напомним, по данным ООН, в мире насчитывается около 70 миллионов беженцев и внутренних переселенцев.

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