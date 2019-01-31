Переход Ярослава Ракицкого из донецкого Шахтера в питерский Зенит стал очень выгодной сделкой не только для чемпионов Украины, но и для самого футболиста.

Подписной бонус Ярослава Ракицкого за переезд в Питер составил пять миллионов евро. Такую сумму получил игрок за подписание контракта с "сине-бело-голубыми" Об этом передает Sport.ua со ссылкой на информированные источники.

Напомним, что Ярослав Ракицкий подписал с Зенитом контракт на три с половиной года. Сумма трансфера официально хоть и не называлась, но тем не менее от инсайдеров стало известно, что Зенит выплатит Шахтеру за защитника около 12 миллионов евро. Личная же зарплата Ракицкого в Зените составит 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, что 31 января, Валерий Бондаренко, сменщик Ракицкого получил травму в первом же матче за Шахтер на сборах в Турции.