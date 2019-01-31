Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении военного прокурора Объединенных сил Олега Цицака. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Следственный судья установил, что в декабре заявитель обратился в Генеральную прокуратуру и просил зарегистрировать уголовное производство по факту возможного совершения преступления военным прокурором объединенных сил. Заявитель указал, что Цицак совершил преступление по ч. 3 ст. 382 (умышленное невыполнение решения Европейского суда по правам человека) Уголовного кодекса.

Суд согласился с доводами истца и обязал уполномоченных лиц Генеральной прокуратуры внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по его заявлению о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование.

Фото: meta.ua

Заметим, Олег Цыцак родился в Мукачево, до этого назначения был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины и исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Донецкого гарнизона Южного региона Украины, еще ранее работал помощником председателя Закарпатского областного суда, судьей Мукачевского городского суда, судьей Ужгородского городского суда, а также в министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. СМИ сообщали, что службу в Вооруженных Силах Украины Олег Цицак никогда не проходил, а воинское звание "майор юстиции" ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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