Сегодня, 31 января, в спарринге с датским Хобро, на поле впервые вышел новобранец Шахтера Валерий Бондаренко, который призван заменить ушедшего в Зенит Ярослава Ракицкого.

Однако дебют вышел неудачным для новичка "горняков". Он получил травму уже на 36-ой минуте поединка и покинул поле. Вместо него в игру вступил Сергей Болбат, передает официальный Twitter "горняков".

Фото: twitter.com/fcshakhtar

Напомним, что контракт Валерия Бондаренко, который был подписан 23 января, рассчитан на пять лет. Перед трансфером футболист защищал цвета Александрии.

Напомним, что сегодня, 31 января Шахтер проведет еще один контрольный матч. Соперником "горняков" станет польский Лех. Игра начнется в 16.00 и посмотреть ее можно будет на официальном сайте нашей команды.