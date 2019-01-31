Под Киевом в очередной раз сломался экспресс, соединяющий аэропорт "Борисполь" со столицей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пассажир поезда Андрей Охота. В сообщении говорится, что поезд остановился, спустя 20 минут после начала движения.

"Гиперлуп сломался. Отъехали от аэропорта и через 20 минут он "крякнул". Рядом со мной люди, у которых билеты на другой поезд, и у них все шансы не успеть на него. Людей чертовски много, набито как балтийской кильки", - написал пассажир.

По словам Охоты, через полчаса поезд продолжил движение, однако вскоре снова остановился, а салоне экспресса заполнился дымом.

Спустя два часа Андрей Охота опубликовал видео, в котором "порадовался", что за два часа удалось доехать от аэропорта до Киева.

Напомним, железнодорожный экспресс был запущен 30 ноября с участием первых лиц государства - президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Прогнозируемое время на дорогу от киевского вокзала до аэропорта - 35 минут. Однако поезд начал ломаться в пути с первых дней своей работы.

Ранее "Страна" писала о том, почему так часто ломаются экспрессы в Борисполь.

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