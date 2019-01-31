В четверг, 31 января, украинская певица Ани Лорак официально развелась с Муратом Налчаджиоглу.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева утром 31 января. При этом продолжительность заседания составила не более 15 минут.

Отметим, что как адвокаты Ани Лорак, так и адвокаты Мурата Налчаджиоглу отказались давать комментарии о расторжении брака журналистам, ссылаясь на запрет клиентов. Обоих экс-супругов 31 января на заседании суда не было.

Адвокат Мурата Налчаджиоглу. Фото: "Страна"

В то же время секретарь Шевченковского суда, присутствовавшая на заседании, информацию об официальном разводе подтвердила. Также она добавила, что сегодня рассматривался иск лишь о расторжении брака, а вопрос о том, как будет разделено имущества и кто возьмет опеку над общей дочерью Софией не решался.

Напомним, о разводе Лорак с ее мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, за которого она вышла в 2009 году, стало известно еще в октябре. Разлад в семье начался после того, как супруга певицы заметили в обнимку с известной в столице тусовщицей. На видео, которое попало в интернет было зафиксировано, как Мурат обнимал девушку, гладил по внутренней стороне бедер и что-то шептал на ухо. После этого в одном из интервью Лорак заявила, что забыть измену не в ее силах.

Рассмотрение иска началось 24 декабря. В материалах дела №761/46326/18 говорится, что инициатором иска была Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак). С кем из родителей останется совместная дочь Ани Лорак и Мурата, пока неизвестно.

Кроме того, сообщалось, что Старый новый год Ани Лорак отметила в Майями с дочерью Софией, Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым, слухи о романе с которым ходят уже не первый месяц. Они нередко публикуют совместные фото, на которых Сергей обнимает Ани за талию, при этом в комментариях они подчеркивают, что друзья.