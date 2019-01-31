Сегодня, 31 января, у Шахтера очень насыщенный день на сборах в Турции. Команда проводит сразу два матча с перерывом всего в 4 часа. Так Шахтер начал второй этап подготовки к возобновлению сезона.

Первая игра против датского Хобро уже завершилась. Подопечные Паулу Фонсеки в компенсированное время сумели вырвать победу - 2:1. Голами в составе "горняков" отметились Виктор Коваленко и Жуниор Мораес, передает Террикон.

Во втором матче четверга Шахтер встретится с польским Лехом. Начало поединка - в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет официальный сайт команды.

Отметим, что на второй сбор Паулу Фонсека взял 28 футболистов. Среди них уже нет Ярослава Ракицкого, который перешел в "Зенит", а также Олега Данченко. Его "Шахтер" отдаст в аренду. С другой стороны, к донецкой команде присоединился израильский новичок Манор Соломон, который в матче с "Хобро" дебютировал в составе дончан.

"Шахтер" (Украина) - "Хобро" (Дания) - 2:1 (0:0)

Голы: Педерсен, 67 (0:1), Коваленко, 78 (1:1), Мораес, 90+1 (2:1)

Шахтер, 1-й тайм: Кудрик, Бутко, Бондаренко (Болбат, 36), Малышев, Матвиенко, Майкон, Тотовицкий, Веллингтон Нем, Мудрик, Соломон, Кайоде.

Шахтер, 2-й тайм: Кудрик (Трубин, 62), Бутко (Исмаили, 70), Болбат, Малышев, Матвиенко (Хочолава, 70), Майкон (Степаненко, 70), Тотовицкий (Алан Патрик, 70), Веллингтон Нем (Коваленко, 70), Мудрик (Сикан, 46, Тайсон, 70), Соломон (Марлос, 70), Кайоде (Мораес, 70).

Ранее "Страна" рассказывала, что нападающий Шахтера Жуниор Мораес думает заиграть в сборной Украины.