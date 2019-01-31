Актер и шоумен Владимир Зеленский, по результатам январского опроса, вырвался на первое место в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", который был проведен в январе, сообщается на сайте группы.

Владимира Зеленского в качестве президента хотели бы видеть 19% респондентов. Второе место в рейтинге с незначительным отрывом занимает председатель ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за нее бы проголосовали 18,2% опрошенных. А президент Петр Порошенко оказался на третьем месте, его поддержали 15,1% респондентов.

Народный депутат Украины Юрий Бойко (кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь") может заручиться поддержкой 10,0% респондентов, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 8,5%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 7,0%. За лидера партии "Наши" Евгения Мураева готовы отдать свой голос 3,6%, за кандидата от партии "Укроп" Александра Шевченко - 2,9%, за городского голову Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового – 2,7%, за кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула – 2,6%.

Отметим, что в соцопросе поучаствовало шесть тысяч респондентов старше 18 лет. При этом любопытно, что социологи проводили исследование с 16 по 24 января. А 17 января разразился скандал с российским бизнесом Зеленского, когда журналисты "Схем" выяснили, что существуют три действующие российские кинокомпании, которые через кипрскую фирму до сих пор принадлежат Зеленскому. Впрочем, это не помешало шоумену занять первое место по результатам предвыборного опроса.

Социологи отмечают, что больше всего Зеленского поддерживают жители юго-востока Украины. В Киеве он делит лидерство с действующим президентом Порошенко, на Донбассе - с Бойко. Что касается Юлии Тимошенко, больше всего ее готовы поддержать в центральных и северных областях. Сторонников Порошенко больше всего на Галичине.

При этом Владимир Зеленский лидирует также по показателю электорального роста. То есть, наибольшее числе респондентов выберут его в случае, если кандидат, которого они поддерживаю в первую очередь, выбывает из гонки. В таких условиях за Зеленского голос отдадут 7,4% избирателей, Тимошенко и Гриценко - по 6% таких опрошенных, за Бойко и Ляшко - по 5%.

Напомним, по результатам опроса, четверть украинцев не собирается участвовать в выборах президента.

Также мы писали, что, согласно данным опроса, украинцы меньше всего доверяют президенту, правительству и Раде.