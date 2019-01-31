Одному из идеологов и основателей "ДНР", экс-председателю Народного Совета Андрею Пургину отказали в выдаче паспорта самопровозглашенной республики и таким образом ему отказано в гражданстве. Об этом сообщают местные СМИ. Уточняется, что Пургин получил на руки официальный документ об отказе.

"Нужно учитывать факт, что с 2015 года я нахожусь под украинскими и международными санкциями, из-за которых я не могу выехать за границу. На Украине я вообще нахожусь в розыске. Кроме того, мне ограничен доступ в Google и Facebook. Но я считаю, что отказ в предоставлении паспорта связан с личной неприязнью тех офицеров СБУ, которые сегодня работают в "МГБ ДНР". Других причин я не вижу. Важно другое - это ненормально, потому что фактически лишает права на жизнь", - прокомментировал ситуацию Андрей Пургин. и добавил, что отказ в гражданстве - это преступление против человечности, определенное Международным военным трибуналом.

"Я родился, вырос и живу в Донецке. Нахожусь у себя дома, город никогда не покидал. И мне совершенно непонятно, почему я должен пытаться получить гражданство другой страны, будь то Россия, Новая Зеландия или другое государство. В данном случае меня больше беспокоит вопрос, почему в "республике" нарушается право на жизнь - безусловное базовое право человека", - добавил "экс-глава Народного Совета "ДНР".

Ранее "Страна" писала о том, что в подконтрольной "ДНР" Горловке возле офиса ОБСЕ умерла пенсионерка, не дождавшаяся очереди на пункте пропуска.

Также мы сообщали, что в Донецке сепаратисты задержали бизнесмена, который обеспечивал 20% "бюджета ДНР".