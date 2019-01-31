Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то во втором туре Петр Порошенко проиграл бы почти всем кандидатам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года "Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института. Социологи предлагали респондентам пары политиков во втором туре и просили поддержать одного из них. В парах Тимошенко – Порошенко, Тимошенко – Садовой, Тимошенко – Бойко и Тимошенко – Вакарчук – победила бы Тимошенко. Только в паре Тимошенко – Зеленский и Тимошенко – Гриценко оба кандидата имели бы примерно одинаковые шансы на победу.

Фото: iri.org

Действующий президент проигрывает во втором туре всем кандидатам, кроме Бойко. С кандидатом от "Оппозиционной платформы "За жизнь" у Порошенко равные шансы на победу.

Фото: iri.org

Опрос проводился 13-27 декабря 2018 года по всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Методом личных интервью в домах респондентов было опрошено 2400 постоянных жителей Украины старше 18 лет, имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Ранее "Страна" сообщала, что четверть украинцев по опросам не собирается участвовать в выборах президента.

Также посол США Йованович рассказала, кого Вашингтон поддержит на выборах президента Украины.