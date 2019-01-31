В Государственной Думе России заговорили о реальности угрозы отключения РФ от глобальной интернет-сети. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, по словам председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, западные страны все чаще заявляют о "необходимости усиления давления на Россию", поэтому в РФ должны усилить защиту киберпространства.

"В условиях напряженной международной обстановки одним из вероятных сценариев эскалации может стать отключение России от глобальной сети", - сказал Левин.

Также он проанонсировал готовящийся законопроект по организации национальной системы маршрутизации трафика, способной обеспечивать доступность ресурсов интернета российским пользователям вне зависимости от того, что происходит с глобальной сетью за пределами РФ.

Напомним, Google вызвали в Госдуму из-за украинского Крыма в интернете.

Также мы писали, что по результатам 2018 года доступ к интернету впервые получили более половины жителей Земли.