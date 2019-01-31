Ровно 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко было предотвращено сотрудниками Управления государственной охраны (УГО) в 2018 году. Об этом сообщил руководитель УГО Валерий Гелетей в интервью "Украинскому радио".

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - отметил Гелетей, но не стал вдаваться в подробности озвученной информации.

Напомним, 29 января в Киеве на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о намерениях баллотироваться на второй срок.

Ранее "Страна" писала о том, что после визита на съезд Порошенко, "команданте Ярош" заявил, что отдаст голос другому.

Также мы сообщали, что в Кремле отреагировали на заявление Порошенко о "холодном мире" с Россией.