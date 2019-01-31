В Украине официально зарегистрирована Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины). Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает Укринформ.

Согласно реестра, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)" 30 января 2019 года. Местонахождение зарегистрированной ПЦУ указано: Киев, ул. Трехсвятительская, 6.

Фото: ukrinform.ru

Напомним, во время объединительного собора 15 декабря 2018 года главой Православной церкви Украины был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. 6 января он получил Томос об автокефалии Православной церкви Украины из рук Вселенского Патриарха Варфоломея. Церемония интронизации Епифания состоится 3 февраля в Софийском соборе в Киеве.

Ранее "Страна" выяснила, почему на интронизации главы ПЦУ не будет делегации афонских монахов.

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