Сотрудники НАБУ во время обыска жилого дома 25 ноября заблокировали адвоката Дениса Шкаровского и применили к нему физическую силу для предотвращения его общения с клиентом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юристов Украины (АЮУ).

"Юристы пожаловались на действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, которые во время обыска дома мешали адвокату предоставлять юридическую помощь его клиенту, силой отобрали у него телефон, чтобы он не мог зафиксировать их противоправные действия", - говорится в сообщении.

Таким образом, 25 января детективами Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками Управления специальных операций НАБУ во время обыска жилого дома были нарушены профессиональные права и гарантии адвоката Дениса Шкаровского, а также право на профессиональную юридическую помощь его клиенту.

В сообщении АЮУ отмечается, что сотрудники НАБУ полностью заблокировали адвокату, который подтвердил свои полномочия, доступ в помещение, где осуществлялся обыск, и применили физическую силу для предотвращения коммуникации с клиентом.

"Детективы объявили заранее подготовленное постановление, которым определили адвокату место предоставления юридической помощи, а именно - на стуле в коридоре, где установили соответствующую табличку. Считаем, что такими действиями было нарушено как конституционное право на получение юридической помощи, так и недавние изменения в УПК Украины об обязательности допуска адвоката на обыск. В результате этих действий клиент не имел никакой возможности пообщаться с адвокатом, получить консультации по правовым вопросам. Вследствие давления со стороны сотрудников НАБУ был проведен допрос клиента в качестве свидетеля в отсутствие адвоката", - отметили в АЮУ.

Кроме того, в АПУ добавили, что на основании другого заблаговременно подготовленного постановления, детективы НАБУ безосновательно и незаконно запретили адвокату использование технических средств для фиксации их незаконных действий и фотокопирования предоставляемых ими документов.

"С целью сокрытия своих противоправных действий, представители НАБУ совершили нападение на адвоката и завладели его мобильным телефоном, на котором были зафиксированы видеозаписи их правонарушений. В результате нападения адвокату нанесены телесные повреждения (подтверждено заключением врача), и силой отобран личный телефон. На телефоне, которым незаконно завладели детективы НАБУ, находились документы и информация, содержащие адвокатскую тайну, об этом им неоднократно отмечалось. Следовательно, существует обоснованный риск незаконного доступа к информации и документам других клиентов, которым адвокат оказывает юридическую помощь", - подытожили в АЮУ.

Ранее "Страна" сообщала, что в САП зарегистрировали уголовное производство против руководителя НАБУ Сытника.

Также читайте о том, что генпрокурор Луценко заявил, что эффект работы НАБУ полностью нулевой.