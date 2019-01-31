В воскресенье, 27 января, во Львовской области был избит исполняющий обязанности главы Каменка-Бугского райсуда Маркиян Самсин. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

Сегодня, 31 января, Высший совет правосудия в срочном порядке рассмотрит указанный инцидент. На сегодняшний день известно, что к и.о. главы райсуда Маркияну Самсину подошли двое мужчин. Один из них был неоднократно судим Каменка-Бугским судом. Нападавший в адрес судьи сказал: "Ты еще кровью не харкал". После этого, по словам судьи, оба обидчика напали на судью, избили его и сломали левую ногу.

Помощь Самсину оказывали в больнице, на следующий день он написал заявление в полицию. Однако правонарушители не были задержаны. Указанное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное расследование.

Напомним, львовскому судье-коляднику Игорю Зваричу отменили УДО.

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