Между генеральным прокурором Юрием Луценко и экс-министром обороны, кадидатом в президенты Анатолием Гриценко разгорелся скандал.

Гриценко заявил, что генпрокурор прятал сына от участия в АТО. После этого между Луценко, его женой и Гриценко заявязалась перепалка на Facebook. Семья главы ГПУ напомнила экс-министру обороны, что их сын Михаил защищал родину целых полтора месяца. На что кандидат назвал генпрокурора лжецом.

"Страна" разбиралась, как поссорились два политика и что на самом деле их дети делали на Донбассе.

Интервью Гриценко

В среду было опубликовано интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим министром обороны. Гриценко в ответ на вопрос, почему он в 2014 году не пошел на фронт, заявил, что для него там не было работы.

"Я – специалист по обслуживанию базы самолетов. Я проверил, и таких специалистов младше, чем 60 лет, было больше чем нужно. Авиация практически не использовалась, потребности такой не было", - рассказал кандидат.

Также он заявил, что готов был действовать на уровне своей командно-штабной и оперативно-стратегической специальности, но это не было востребовано, поэтому он помогал, чем мог. "Я могу организовать оборону, обеспечение войск, нормальную кадровую политику", - сказа Гриценко.

Он также заявил, что своего сына от фронта не прятал, "как это делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов".

"Вот где сын Турчинова, почему он не воевал?", - задался вопросом экс-министр. Он добавил, что если бы сыновья президентов, премьеров, министров, глав администраций, судей, прокуроров были в АТО, то война бы уже закончилась, "не было бы торговли на крови, мародерства и необходимости в волонтерах – военных обеспечивали бы по первому звонку солдат высокопоставленным родителям".

Реакция Луценко

Хотя претензии экс-министра касались почти всех первых лиц государства, отреагировал на них только генпрокурор.

"Я всегда считал недопустимым использовать семьи в целях политической дискредитации. Но сегодня узнал, что кандидат в президенты Гриценко, пытаясь ответить на вопрос Д. Гордона о причинах его неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы я не скрывал сына от фронта. Даю 24 часа "честному" полковнику для прощения", - заявил Луценко в Facebook. Он также отметил, что его сын пошел на фронт в 2014 году добровольцем.

"Служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады. И пока бравый экс Министр обороны заявил, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с собратьями вел огонь по противнику из-под Песках в ходе обороны ДАПу. Не считаю это чем-то особенным. Это - обязанность каждого гражданина своей страны. Но понятие чести у меня и моего сына совсем другие, чем у этого г...", - заявил Луценко.

Генпрокурор также опубликовал несколько фотографий своего сына из АТО.

Жена генпрокурора Ирина Луценко также не осталась в стороне – она собирается подать в суд на Анатолия Гриценко из-за его слов о ее сыне Александре.

"Узнала от кандидата в президенты Гриценко, что мы прятали своего сына от фронта. Наш Саша, в отличие от бравого экс-министра обороны, в 2014 добровольцем ушел на фронт. Служил простым солдатом в 55 бригаде", - написала Ирина Луценко на странице в соцсети.

"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии", - заявила она и опубликовала ряд снимков сына с войны.

Интересно, что в сетевую "войну" против Гриценко вмешалась даже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, которая перепостила почему-то даже не своего шефа, а его супругу. Видимо, считая, что это понятия неразделимые.

Ответ Гриценко

Анатолий Гриценко в ответ на обвинения со стороны генпрокурора написал, что Луценко слишком возмущен его интервью.

"Я сказал о высоких чинах, которые прятали своих сыновей от мобилизации. Кто-то полностью, кто-то после нескольких месяцев в АТО - заблаговременно возвращал домой, или в парламент, или в Укроборонпром. Когда других ребят мобилизовали на год и больше. Это - правда. И извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни - не за что и не буду", - написал кандидат в президенты.

Он заявил, что знает, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, который был в АТО, хотя и далеко не год, как остальные. "Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения", - отметил Гриценко.

"В отличие от Луценко-отца, который наверняка под воздействием сивушных масел врет в эфирах, якобы в начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже начальник Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого! Я готов вдвоем с Порошенко в прямом эфире пройти тест на полиграфе - и вся страна убедится в лживости генпрокурора. Извинений от Луценко не жду, ибо доверия или уважения к нему нет давно. И наверное не только у меня", - резюмировал Гриценко.

Как на самом деле служили сыновья Луценко и Гриценко

Сын Анатолия Гриценко, 35-летний Алексей был в числе первых ушедших в армию сыновей политиков, о котором громко писали СМИ. Один из лидеров "Автомайдана" отправился в АТО в мае 2014 года. До этого в армии Гриценко-младший не служил, а лишь 12 лет назад закончил институт и прошел военную кафедру при нем.

"Сын служит в бригаде армейской авиации. Алексей — лейтенант-зенитчик, он охраняет аэродром", - рассказывал Гриценко после призыва сына. Алексей Гриценко проходил службу в Днепропетровской области - недалеко от границы АТО.

В свою очередь, сын Луценко Александр, по рассказу его матери, мог "откосить" от армии по состоянию здоровья (у него был рак щитовидной железы, и теперь он является инвалидом второй группы), но не стал этого делать.

Он сам просился добровольцем, но, по словам Ирины Луценко, в ситуацию вмешался Валерий Гелетей и отправил Александра в зенитные войска вместо добробата - подальше от "полного контакта". Он служил в запорожской 55-артбригаде. Александр Луценко, по словам его семьи, командовал артиллерийской установкой в районе Донецкого аэропорта. В зоне АТО он пробыл, со слов самого Луценко, 44 дня.

После возвращения сына Юрий Луценко писал в Facebook: "Я горжусь, что мой сын поставил меня перед фактом того, что он идет на фронт. Что он был там 44 дня без охраны и каких-либо привилегий. Что он сделал то, о чем мечтают миллионы. Что от него я знаю то, что должен знать".

Отметим, что сын Луценко служил в 55 бригаде осенью. Это было как раз боевое "межсезонье": основные потери артиллеристы из Запорожья несли летом, их солдаты часто гибли и попадали в плен. Потом бригаду основательно потрепало зимой под Дебальцево - когда сын Луценко там уже не воевал.

Как вспоминали военные в интервью СМИ, он действительно провел в бригаде всего полтора месяца, потом ушел по состоянию здоровья. Что внешне выглядит как попытка "отметиться" в армии.