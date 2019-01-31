Конституционный суд Украины во время специального пленарного заседания в четверг, 31 января, может рассмотреть вопрос об отставке бывших судей КСУ Юрия Баулина и Сергея Вдовиченко. В случае положительного решения эти судьи получат право на многомиллионную компенсацию и пожизненное денежное содержание. Об этом Укринформу сообщил информированный источник.

"В четверг Конституционный суд будет рассматривать вопрос отставки бывших судей Баулина и Вдовиченко", - сообщил источник. Сейчас уже готово соответствующее представление председателя постоянной комиссии по вопросам этики КСУ Василия Лемака на имя председателя суда.

Фото: ukrinform.ru

Собеседник агентства отметил, что рассмотрение представления об отставке Баулина и Вдовиченко неправомерно, поскольку их полномочия были прекращены еще 3 июня 2017 года. Это значит, что они уже два года не являются судьями, зато согласно ч. 2 ст. 149-1 Конституции в отставку может быть отправлен только действующий судья.

По словам источника, в случае принятия КСУ решения об отставке Баулина и Вдовиченко они получат выходное пособие в размере 4 млн грн каждый и ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 180 тыс. грн.

Фото: ukrinform.ru

Баулин и Вдовиченко пытались получить статус судьи КСУ в отставке в 2017 году. Они подавали заявления на увольнение в отставку, но судьи КСУ его не поддержали, и полномочия обоих были прекращены в связи с истечением срока их полномочий. Причиной этого решения в КСУ называют то, что Баулин и Вдовиченко были в числе судей, в отношении которых парламент 24 февраля 2014 года принял постановление "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного суда Украины присяги судьи". Этим документом за нарушение присяги были уволены пятеро судей, назначенных по квоте ВР. Этим решением парламент также рекомендовал субъектам назначения - Президенту и Съезду судей - уволить других судей КСУ, в том числе Баулина и Вдовиченко.

В то же время в повестке дня суда на 31 января рассмотрение этого вопроса не предусмотрено. В пресс-службе КСУ отказались прокомментировать эту информацию. Председатель суда Станислав Шевчук не ответил на письменный вопрос о вероятности проведения в четверг специального пленарного заседания по рассмотрению этого вопроса. Его телефон также не отвечает.

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