СБУ разоблачила руководство ПАО "Запорожгаз", которое списывало природный газ под видом фейковых аварий, что нанесло государству многомиллионные убытки. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Так, оказалось, что менеджмент ПАО "Запорожгаз", блокирующим пакетом акций которым владеет НАК "Нафтогаз Украины", искусственно списывал потребленный природный газ, как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий.

Только за один квартал руководству предприятия удалось получить более двадцати шести миллионов гривен, на которые они списали газа. При этом искусственно созданные убытки покрывались за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

Сотрудники СБУ изъяли поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведенные сделки. Главе правления ПАО "Запорожгаз" объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, он отстранен от должности. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, СБУ пресекла вывоз из Украины по фальшивым документам двигателей для военных вертолетов.

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