Во время обыска у российского сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного по делу о преступном сообществе и убийствах, силовики нашли много ценностей. Видео обыска было 31 января опубликовано в Telegram-канале "Следак шепнул".

На кадрах можно увидеть дорогое холодное оружие, золотые слитки и разложенные на столе при обыске деньги. Также на видео попал интерьер дома Арашукова.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Видео: t.me/sledak_shepnul

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