Из-за сообщения о минировании в Киеве закрывали центральные станции метро - Хрещатик и Майдан Незалежности
Утром в четверг, 31 января, аноним по телефону сообщил о минировании киевского метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
Из-за сообщения о минировании в подземке для проведения проверки закрыли на вход и выход станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Хрещатик". Сообщение об этом появилось около 10:20.
А уже около 10:40 в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что проверка была проведена, взрывоопасных предметов не обнаружили, указанная станция и пересадка открыты на вход и выход.
Скриншоты: Facebook/ КП "Київський метрополітен"
Напомним, в четверг, 31 января, дороги Киева из-за тумана сковали шестибалльные пробки.
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