Утром в четверг, 31 января, аноним по телефону сообщил о минировании киевского метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Из-за сообщения о минировании в подземке для проведения проверки закрыли на вход и выход станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Хрещатик". Сообщение об этом появилось около 10:20.

А уже около 10:40 в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что проверка была проведена, взрывоопасных предметов не обнаружили, указанная станция и пересадка открыты на вход и выход.

Скриншоты: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Напомним, в четверг, 31 января, дороги Киева из-за тумана сковали шестибалльные пробки.

Также мы писали, что в метро Киева похвалились, что перевезли каждого 15-го жителя планеты.