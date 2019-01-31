В четверг, 31 января, в Украине вступил в силу закон №2673-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица". Об этом пишет "Укринформ".

Данный закон должен определить механизмы, по которым религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям). Теперь для принятия решения нужно 2/3 голосов их членов (раньше предлагалось принимать решение простым большинством).

Кроме того, по закону, решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений в устав подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Законом также устанавливается мораторий на отчуждение имущества общества в случае, если им принято решение об изменении подчинения. Кроме того, обозначено, что если часть общины не согласна с решением об изменении подчиненности, она может образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем или пользователем.

Ранее мы писали о том, что означает закон о "церковном рейдерстве", принятый Верховной Радой.

Кроме того, в УПЦ рассказали, что чтобы захватить ее храмы, представители власти религиозную общину отождествляют с территориальной и вмешиваются в церковные дела.