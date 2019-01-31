В Одесской области хотят создать скоростные пассажирские перевозки с помощью вертолетов между областными центрами и курортами, такими как Затока, Буковель и Трускавец. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан между Одесской областной государственной администрацией и ООО "Международная транспортная сервисная группа ТВС". Меморандум предусматривает, что к реализации проекта присоединятся Американская корпорация "Trans World Service" и корпорация "EXIM".

По замыслу инвесторов проекта "Воздушный экспресс", перевозить пассажиров будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 пассажирских мест.

"Дополнительный вид пассажирских перевозок, современный авиационный транспорт, оборудованы вертолетные площадки с искусственным или грунтовым покрытием на побережье Черного моря - все это даст еще один толчок к развитию туризма в Одесской области. Это инвестиции в регион и новые рабочие места, поэтому мы поддержали перспективу реализации такого проекта", - заявила заместитель председателя облгосадминистрации Светлана Шаталова.

На первом этапе построят вертолетные порты для объединения 9 городов регулярными вертолетными перевозками. Таким образом путь к Затоке из Киева займет 2 часа, из Винницы - 1 час 25 минут, из Черкасс - 1 час 30 минут.

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