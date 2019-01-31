31 января в Шевченковском райсуде Киева пройдет закрытое заседание по делу о разводе украинской певицы Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу, слухи об изменах которого появились в прошлом году после фото и видео из караоке. Начало заседания намечено на 11:00. "Страна" следит за событиями.

Дело о разводе

Рассмотрение иска началось 24 декабря. В суде присутствовали только адвокаты, которые представляют интересы Лорак и Налчаджиоглу. Они попросили суд рассматривать дело за закрытыми дверями и суд дал такое согласие.

В материалах дела №761/46326/18 говорится, что инициатором иска была Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак). С кем из родителей останется совместная дочь Ани Лорак и Мурата, пока неизвестно. Пока юристы склоняются к тому, что ребенок останется с мамой до 14 лет, а после этого сам выберет с кем ему жить.

Адвокаты же обеих сторон не комментируют развод звездной пары, ссылаясь на запрет от своих клиентов.

Что говорит Ани Лорак

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу сыграли свадьбу в 2009 году. Они познакомились в Турции во время отдыха украинской певицы в отеле, где ее будущий супруг работал менеджером.

Фото: Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Напомним, что о разводе Лорак с ее мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, стало известно еще в октябре. Разлад в семье начался после того, как супруга певицы заметили в обнимку с известной в столице тусовщицей. На видео, которое попало в интернет было зафиксировано, как Мурат обнимал девушку, гладил по внутренней стороне бедер и что-то шептал на ухо. После этого в одном из интервью Лорак заявила, что забыть измену не в силах.

"Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет - то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка. Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: "Отпускаю. Прощаю. Благодарю". Если произнести их от сердца, изменится восприятие событий и людей", - рассказала артистка.

По ее словам, часто женщины сами обрекают себя на страдания. Ани призвала не создавать ложные иллюзии, приписывая избраннику те качества, которыми он никогда не обладал.

"Поступил человек подло, я страдаю, плачу, говорю: "Вот сволочь". А потом благодарю, понимая: без выпавшего на долю испытания не пришла бы награда, не изменилась бы, не получила бы нужного опыта. Знаете, девочки постоянно мечтают, возводят воздушные замки. А жизнь - не фантазии. Многие этого не понимают, и проводят годы в розовом коконе", - рассказала певица.

Кому приписали роман с мужем Лорак

СМИ сообщили, что девушка, с которой видели Мурата - киевлянка Яна Беляева, которая принимала участие в конкурсе "Мисс Украина. Вселенная 2018". Сама девушка не отрицает, что знакома с Муратом, но заявляет, что на скандальном видео из караоке не она, а кто-то похожий по типажу.

Фото: Яна Беляева и Мурат Налчаджиоглу

Слухи о Лорак и Лазареве

Тем временем, после того, как стало известно, что Ани Лорак подала на развод, ей приписывают роман с российским певцом Сергеем Лазаревым. Они нередко публикуют совместные фото, на которых Сергей обнимает Ани за талию, при этом в комментариях они подчеркивают, что друзья.

Фото: "Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам – фото с моим дорогим другом", – подписала снимок Ани Лорак.

Тем не менее этот Новый год она встретила в Майами вместе с дочерью и Лазаревым.

Фото: Лорак и Лазарев в Майами. "Merry Christmas! Друзья всегда рядом", - подписала снимок певица



СМИ писали, что в США, к пока еще своей супруге, в начале этого года прилетал и Мурат Налчаджиоглу, чтобы пообщаться с дочкой. В соцсетях он публиковал фото, на которых вместе с Софией ходит по магазинам и развлекательным центрам и отдыхает на пляже.

Фото: Мурат и дочь София в Майами



София с мамой живут в Москве. Девочка учится в первом классе в Павловской гимназии. Школа нацелена на расширенное изучение гуманитарных дисциплин и иностранных языков. Стоимость первого года обучения там в 2,1 миллиона рублей (более 30 тысяч долларов), второй год немного дешевле - 1,4 млн рублей (20,5 тысяч долларов). В эту стоимость входит только обучение. Дополнительные занятия в кружках или секциях, оплачиваются отдельно.