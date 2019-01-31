Большинство украинцев собирается голосовать на предстоящих президентских выборах, а 26% жителей страны не собираются в них участвовать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2018 года, пишет "Интерфакс".

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 13 по 27 декабря 2018 года. Социологи опросили 2400 жителей Украины в возрасте от 18 лет и имеющих право голоса.

Оказалось, что 74% респондентов намерены принять участие в голосовании на президентских выборах, из них 32% намерены сделать это "однозначно", а 42% - "скорее" будут голосовать".

При этом жители разных регионов проявляют неравномерный интерес к выборам. По данным опроса, тех, кто однозначно собирается голосовать, больше в западной и центральной частях Украины. Также известно, что молодые люди наименее заинтересованы в голосовании - только 26% из них заявили, что "однозначно" проголосуют по сравнению с 37% опрошенных в возрасте от 51 года и старше.

Социологи утверждают, что исходя из текущих показателей, маловероятно, что какой-либо кандидат получит необходимые 50% плюс 1 голос для победы в первом туре. Кроме того, сообщается, что для 39% респондентов прекращение войны на Донбассе является приоритетным фактором при выборе кандидата. Следующими факторами является борьба с коррупцией (16%), улучшение состояния экономики (11%), а также решение вопроса коммунальных платежей, коммунальных услуг и тарифов (10%). Вопрос войны на Донбассе стал определяющим для отбора кандидатов во всех возрастных группах, в то время как борьба с коррупцией и тарифы более важны для украинцев среднего и старшего возраста.

Напомним, согласно результатам соцопроса, украинцы меньше всего доверяют президенту, правительству и Раде.

Также мы писали, что согласно предвыборному опросу, рейтинг Порошенко ушел на пятую позицию.