В Киеве, 31 января, из-за сильного тумана наблюдаются затруднения в движении автотранспорта, город по состоянию на 10:30 стоит в шестибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервисов Google Maps и Яндекс-пробки.

Так, серьезные заторы образовались на улицах Соборной, Жилянской и Киевской, значительно затруднено движение на Большой Окружной, Кольцевой, Воздухофлотском проспекте и улице Вадима Гетьмана. Также пробки наблюдаются на мосту Патона и Дарницком мосту.

Ограничения движения имеются на улицах Вифлиемской, Семена Скляренко и Набережно-Рыбальской, проспектах Победы и Степана Бандеры, на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, а также на Надднепрянском и Набережном шоссе. Осложнено движение и на левом берегу - пробки образовались на Дарницком шоссе, Броварском, ул. Бажана и проспекте Освободителей, улицах Миропольская и Братиславская, проспекте Соборности.

Фото: google.com.ua

Кроме того, ограничено движение на улице Академика Туполева, Петровской аллее, Парковой дороге, Днепровском спуске и Оболонской улице.

Фото: yandex.ua/maps

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве 31 января ограничат проезд по Южному и Северному мостам через Днепр.

Также мы писали, что вчера из-за тумана Киев сковали пробки.