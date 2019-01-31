Украинский боксер Василий Ломаченко, признанный лучшим боксером вне категории, в следующий раз выйдет на ринг 12 апреля 2019 года, кандидатура его противника еще однозначно не утверждена.

Об этом спортсмен рассказал в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале Loma TV Official.

Что касается соперников, есть несколько вариантов. Во-первых, на ринге с Ломаченко может оказаться британский претендент на титул WBA Энтони Кролла. Во-вторых, это может быть чемпион IBF, который станет известен 2 февраля после боя Комми - Чаниев.

"Всегда есть нюансы и препятствия. Я буду стоять перед выбором: либо сохранить титулы и провести защиту с Кроллой, либо подраться за пояс IBF, но тогда меня лишат титула WBA. Можно, конечно, убедить WBA, чтобы они подождали, но это вряд ли получится", - сказал боксер.

Сам он больше хотел бы провести обязательную защиту против Кроллы, а потом побороться за IBF.

"Сложный вопрос, если серьезно. Решение будет за мной. Через пару недель я отправляюсь в США - буду готовиться к бою, а соперник пока не имеет значения. 12 апреля я выйду в ринг. У меня будет сложный выбор. Титул WBA не хочется терять, но я понимаю, что пояс IBF тогда уйдет куда-то в сторону, потому что у нового чемпиона будут свои претенденты. Думаю, недели через три-четыре будет известно что-то конкретное", - сказал Ломаченко.

Видео: YouTube/ LOMA Official TV

Напомним, Ломаченко возглавил мировой рейтинг боксеров по версии Boxingtalk.

Также мы писали, что бой украинца Ломаченко признан лучшим в 2018 году по версии WBA.