На трассе под Днепром грузовик врезался в Renault, водитель легковушки сгорел заживо. Фото. Видео
На трассе под Днепром вечером, 30 января, столкнулись Renault и TATA, водитель Renault сгорел в салоне авто заживо. Об этом сообщает Информатор.
Смертельная авария произошла в 21:00. Трагедия разыгралась на трассе, которая ведет в Каменское. По словам сотрудников патрульной полиции, грузовой автомобиль TATA двигался по направлению в Днепр. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент в сторону Каменского ехал автомобиль Renault. В результате этого и произошло столкновение.
Фото: dp.informator.ua
Водителя грузового автомобиля госпитализировали в больницу. Мужчина находился в сознании, по предварительной информации, у него перелом ноги. Водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Он сгорел заживо в салоне авто, личность погибшего устанавливается.
Фото: dp.informator.ua
На месте работали сотрудники патрульной полиции и спасатели.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром столкнулись два пассажирских автобуса, несколько легковушек и грузовиков.
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