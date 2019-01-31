На трассе под Днепром вечером, 30 января, столкнулись Renault и TATA, водитель Renault сгорел в салоне авто заживо. Об этом сообщает Информатор.

Смертельная авария произошла в 21:00. Трагедия разыгралась на трассе, которая ведет в Каменское. По словам сотрудников патрульной полиции, грузовой автомобиль TATA двигался по направлению в Днепр. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент в сторону Каменского ехал автомобиль Renault. В результате этого и произошло столкновение.

Фото: dp.informator.ua

Водителя грузового автомобиля госпитализировали в больницу. Мужчина находился в сознании, по предварительной информации, у него перелом ноги. Водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Он сгорел заживо в салоне авто, личность погибшего устанавливается.

Фото: dp.informator.ua

На месте работали сотрудники патрульной полиции и спасатели.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром столкнулись два пассажирских автобуса, несколько легковушек и грузовиков.

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