Редакции национальных и региональных СМИ обвинили АО "Укрпошта" в сознательном срыве договоров и блокировании полного расчета за проведенную в прошлом году подписку на газеты и журналы с доставкой в ​​2019 году.

Об этом говорится в письмах редакций газет, поступающих в адрес Национального союза журналистов Украины. Пресс-служба "Укрпошты" подтверждает, что уровень финансовых расчетов с редакциями низкий - 42% общей суммы выплат.

"При том, что почтовые отделения принимали средства подписчиков с сентября в течение четырех месяцев, руководство "Укрпошты" и в конце января не хочет отдавать деньги редакциям газет! - возмущается председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Почтовый оператор навязал редакциям свой договор, вычеркнул из него санкции за некачественную доставку прессы, указал свои сроки расчетов, а теперь срывает выполнение взятых обязательств и набрасывает на редакции еще и финансовую петлю".

В НСЖУ отмечают, что некторые местные газеты предупреждают об угрозе прекращения выхода из-за невозможности проведения расчетов с типографиями и о проблемах с выплатой зарплат журналистам.

"Из неофициальных источников нам стало известно, что наша редакция, как и другие, не получили подписных средств от "Укрпошты", мы стали заложниками воли генерального директора этого учреждения в связи с отсутствием компенсационных выплат правительства по доставке пенсий", - заявил НСЖУ главный редактор газеты "Город вечернее" (Волынская область) Эдуард Залуский.

О связи между срывом расчетов с редакциями газет и неполучением "Укрпоштой" предусмотренных в бюджете 500 млн грн говорится и в официальном сообщении на сайте почтового предприятия. "...на сегодняшний день, "Укрпошта" еще ожидает эти средства из государственного бюджета", - отмечается в релизе о выплатах редакциям и издательствам подписных средств.

"На наш счет, как нищим, вы собираетесь вернуть всего 450 000 (13%), - возмущается в открытом письме к гендиректору АО "Укрпошта" шеф-редактор областной газеты "ЭХО" Владимир Яцкевич. - Требуем немедленного расчета согласно договору, иначе мы будем обращаться в суд".

Вопрос критической ситуации с почтовой доставкой прессы, массовым закрытием почтовых отделений и сокращением почтальонов, системным срывом "Укрпоштой" финансовых расчетов с редакциями будет рассматриваться 12 февраля на инициированном НСЖУ Всеукраинском совещании редакторов газет.

К участию в дискуссии о политике поддержки украинской прессы приглашены президент Украины, премьер-министр, министры инфраструктуры и информационной политики и народные депутаты Украины. Ожидается, что на мероприятие соберутся до 150 руководителей национальных и местных изданий.