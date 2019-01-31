С раненым украинским моряком Андреем Эйдером, который находится в СИЗО "Лефортово", впервые встретилась его адвокат Александра Маркова. Об этом она сообщила 30 января на своей странице в Facebook.

"Впервые увиделась со своим подзащитным Андреем Эйдером на следственном действии уже в новой обстановке - "Лефортово", - написала она. Также Маркова сообщила, что подала ходатайство о переводе Эйдера в Украину или третью страну для лечения. "Заявили ходатайство о переводе раненого в Украину или же третью страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданское медицинское учреждение соответствующего профиля", - заявила адвокат.

Фото: facebook.com

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Вследствие инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем украинским пленным морякам обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Ранее "Страна" сообщала, что троих раненых украинских моряков держат на карантине. Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

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