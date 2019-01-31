Четверг 31 января будет особенно насыщенным для игроков Шахтера на втором турецком сборе. Сегодня "горняки" по решению тренерского штаба и самого Паулу Фонсеки проведут сразу два контрольных спарринга.

Об этом передает пресс-служба нашей команды.

В 10:00 по киевскому времени подопечные Паулу Фонсеки сыграют с датским клубом Хобро. А затем, спустя всего четыре часа, начнется поединок между Шахтером и польским Лехом. Посмотреть эти поединки в прямом эфире можно будет на официальном сайте "горняков".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шахтер взял израильтянина Соломона на финальный тренировочный сбор перед Айнтрахтом.

Также мы рассказывали, что как Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит за 12 миллионов евро.