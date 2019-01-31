Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в четверг, 31 января, отмечает 48-й день рождения. Он родился 31 января 1971 года в Червонограде (Львовская область). Парубий женат и воспитывает дочь Ярину.

В 1994 году окончил Львовский Государственный Университет имени Франко, а позже аспирантуру, на кафедре политологии и социологии Национального Университета Львовская Политехника. В 1988 году возглавлял молодежную организацию - "Общество спадчина". Организовывал первый в Украине пикет, за что и был арестован в 1989 году. В 1990 году стал депутатом Львовского областного Совета, был одним из основателей Социал-национальной Партии Украины (с 2004 года - Всеукраинское объединение "Свобода").

В 1990-1994 и 2002-2007 годах - депутат Львовского областного совета, а в 1994-1998 годах - Львовского городского совета. В 2007-2012 годах - депутат Верховной Рады 6-го созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона", а в 2012-2014 годах - депутат Рады 7-го созыва (фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина").

Принимал активное участие в событиях на Майдане, был фактическим комендантом палаточного городка и руководителем отрядов самообороны. С февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В 2014 году избран в Раду 8-го созыва по списку партии "Народный фронт".

Фото: akcenty.com.ua

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