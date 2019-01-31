Нацбанк на 31 января 2019 года установил официальный курс валюты США на уровне 27,75 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривни к доллару на 31 января установлен на таком уровне: 2775,5525 гривен за 100 долларов (-1,6539 гривен).

Также регулятор сохранил курс евро на уровне 31,72 гривен за евро. Официальный курс евро на 31 января установлен на уровне 3172,179 гривни за 100 евро (+0,0538 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что иностранцы распродают валюту на межбанке Украины, но сегодня могут начать ее скупать.

Также мы писали о том, что финансисты прогнозируют укрепление гривни.