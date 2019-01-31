Вторые сутки мэр Днепра Борис Филатов не выходит на связь. Об этом сообщил в Facebook друг Филатова, бизнесмен и экс-глава партии УКРОП Геннадий Корбан.

"Вторые сутки не могу дозвониться Бориса Филатова. После съезда (форума БПП "От Крут до Брюсселеля. Мы идем своим путем" 29 января - Прим. Ред.). Того самого. С детскими площадками. Ну вы поняли. Мэр не берет трубку. Два объяснения. Или телефон потерял. Или долю зажал. Помогите найти мэра!))", - написал он.

Фото: facebook.com

Впрочем, в комментарии в посту Корбана через некоторе время написал сам Филатов, который, надо полагать, "нашелся". "Я - в домике", - написал он.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что вызванный по звонку на форум Порошенко мэр Филатов допустил оговорку. Во время выступления Борис Филатов призвал как можно скорее принять кодекс о местном самоуправлении, который даст право крупным городам делегировать полномочия и деньги громадам микрорайонов.

"Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими и спортивными площадками. Деньги должны быть в самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутыми ногами",- сказал Филатов и тут же поправил оговорку - руками - и сам заметил, что это была оговорка по Фрейду.

Также мы писали о том, что Борис Филатов был на форуме БПП по звонку Порошенко.