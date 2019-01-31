В Украине 31 января ожидается потепление, в некоторых регионах возможны осадки, обещает Укргидрметцентр.

В северной части страны дожди пройдут местами - в Киевской и Житомирской областях. Температура воздуха здесь не слишком низкая, от -1 до +2 днем, ночью похолодает до -3 градусов. На востоке температура днем -1...+3, ночью -3...+2. На юге существенных осадков не стоит ждать - дождь пройдет только в Одесской области. Днем здесь будет не по-зимнему тепло, от +6 до +13, ночью похолодает до 0 градусов.

На западе пройдут осадки в виде ливней и снега с дождем. Днем температура составит -1…+3, ночью -3…+2 градуса. В центре Украины существенных осадков не предвидится. Температура днем в среднем +2, ночью похолодает до -3.

В столице Украины синоптики прогнозируют дожди. Температура днем и ночью будет одинаковой и составит 0...+2 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

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