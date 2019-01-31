Вчера, 30 января, известный шоумен и лидер "Вечернего квартала" Владимир Зеленский, который баллотируется на пост президента Украины, внес поправки в свою электронную декларацию.

В Е-декларации известного артиста расширился автопарк его жены: к Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 года выпуска добавился еще и BMW X5 2011 года выпуска.

Кроме этого кандидат в президенты от партии "Слуга народа" отметил, что с мая 2012 года владеет 300 акциями компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), передает портал Главком.

Зеленский указал, что с 28 мая 2012 года был акционером этой компании. Именно этой кипрской компании принадлежит российская компания "Грин Филмс", из-за которой и разгорелся скандал с деньгами российского госбюджета.

Ранее "Страна" выяснила чем владеет Зеленский и что он предлагает украинцам.