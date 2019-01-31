В четверг, 31 января, в Киеве будет ограничено движение автомобильного транспорта по Южному и Северному мостам через Днепр из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на своей официальной странице в Facebook.

Из-за ремонта покрытия на Южном мостовом переходе движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе частично ограничат сегодня с 11:00 до 17:00.

Также водителей предупреждают об ограничении движения транспорта по Северному мосту: с 10:00 до 13:00 - в направлении Троещины, и с 13:00 до 20:00 - в направлении Оболони.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Северном мосту Киева легковушка на скорости влетела в отбойник и спровоцировала масштабные пробки.

Также мы рассказывали, что у моста Патона в Киеве грузовик выехал на встречку и раздавил легковушку.