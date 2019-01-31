В Германии сейчас находится официальная делегация Министерства обороны Украины, которая проводит переговоры с политиками и военными. Немецкая сторона на втором раунде переговоров заверила о своей готовности направить корабли Бундесвера в Черное море для избежания конфликтных ситуаций.

Об этом идет речь в заявлении Минобороны Украины по итогам второго дня переговоров.

На переговроах в Берлине, фото: mil.gov.ua

"В ходе второго дня визита в ФРГ делегации Министерства обороны Украины состоялись встречи с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко проинформировал немецкую сторону о политике безопасности и ситуации вокруг Украины, состоянии оборонной реформы, о главных достижениях и основных приоритетах сотрудничества с ФРГ, НАТО и ЕС на ближайшую перспективу.

Глава украинской делегации предоставил немецкой стороне подробные ответы на вопросы, которые, в частности, касались ситуации на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе, которая характеризуется наращиванием наступательных группировок вблизи государственной границы Украины и милитаризацией Крымского полуострова, в том числе с размещением ракетных комплексов, представляющих угрозу для восточноевропейских стран.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития как двустороннего украинского-германского сотрудничества, так и сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, возможные пути активизации поддержки Украины, наращивание ее оборонных возможностей.

Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.

Итоги встреч будут использованы для подготовки военно-политического диалога на уровне министров обороны Украины и ФРГ в ходе Мюнхенской безопасности конференции и в дальнейшем в Киеве во время официального визита", - заявили в Минобороны.