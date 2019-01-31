Ближайшие соратники президента Венесуэлы Николаса Мадуро уже начали вывозить из страны свои семьи. Об этом заявила бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, передает ТАСС со ссылкой на канал NTN24.

Руководство Венесуэлы "очень боится лидера оппозиции Хуана Гуайдо" и поэтому начало вывозить свои семьи из страны, утверждает Луиса Ортега Диас.



"Почему Майкель Морено (глава Верховного суда) вывез свою семью, почему Владимир Падрино (министр обороны) вывез свою семью, Дьосдадо Кабельо (председатель Конституционной ассамблеи) вывез семью? Они вывезли семьи, потому что они напуганы", - сказала Диас.

Напомним, что 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Ранее "Страна" сообщала, что парламент Венесуэлы заявил, что в Москву пытались вывезти 20 тонн золота.