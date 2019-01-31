В США суд федерального округа Колумбия, 6 февраля, начнет рассматривать дело о мировом соглашении между семьей Павла Лазаренко и правительством США по поводу отчуждения замороженных активов.

Об этом Укринформу рассказал партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory Джим Берд.

"Сейчас продолжаются переговоры о мировом соглашении между правительством Соединенных Штатов и семьей Лазаренко", - отметил юрист.

По его словам, обсуждаемые условия этого соглашения пока остаются неизвестными, "так как сегодня эта информация не является публичной". Но, по крайней мере, судебные отчеты говорят о том, что переговоры о возвращении замороженных активов Лазаренко продвигаются. И следующее заседание, согласно судовым записям, пройдет в начале февраля.

"Стороны до 4 февраля должны предоставить отчет о том, на какой стадии находятся переговоры, и 6 февраля обязаны явиться в суд в 11.00", - отметил Берд. По его словам, на этом заседании будет рассматриваться вопрос о статусе дела, то есть "на какой стадии вообще находятся переговоры о мировом соглашении". Вполне возможно, что в ходе рассмотрения станут известны какие-то детали переговоров, допустил юрист.

Он также пояснил, почему нельзя было сразу конфисковать замороженные активы Павла Лазаренко. По его словам, государство не может этого сделать без заключения суда. Причем рассмотрение этого вопроса происходит уже довольно долго, отдельно от уголовного процесса в Калифорнии, в котором Лазаренко был признан виновным по нескольким статьям.

"Сейчас проходит гражданский процесс по конфискации, где государство должно доказывать, что именно эти конкретные деньги (которые находятся на замороженных счетах - Прим.Ред.) были украдены в свое время Лазаренко", - отметил юрист. И для того, чтобы закончить этот процесс, существует два выхода: либо должно быть решение суда, либо достигнуто мировое соглашение. Стороны выбрали второй вариант.

Процесс также затянулся из-за того, что в нем кроме Лазаренко и правительства США фигурирует еще несколько заинтересованных лиц. В частности, в одном из судебных протоколов, указана позиция заявителей, в которой эти лица обозначены.

Фото: ukrinform.ua

В документе говорится, "что урегулирование подразумевает согласие большого числа представителей, не являющихся стороной по делу, в том числе правительства Украины, ликвидационной комиссии в Антигуа (где находились банки с замороженными активами - Прим.Ред.), множества трастов и родственников Лазаренко, включая его бывшую жену, с которой он разведен". Как отметил юрист, "это является основанием говорить, что интересы Украины в переговорах также представлены".

Напомним, Павел Лазаренко в 1996-97 годах возглавлял правительство Украины и организовал схему поставок газа в Украину через коммерческую фирму, от которой имел личные доходы. На каком-то этапе его партнером стала Юлия Тимошенко, которая руководила приватной компанией ЕЭСУ. Сверхприбыль, которая выводилась за границу, формировалась за счет завышения цены на газ для потребителей в Украине. Позднее ГПУ открыла дело против Лазаренко, когда он был депутатом в Верховной Раде.

Он бежал из Украины в США в начале 1999 года. В сентябре 2006 года Лазаренко был приговорен к 97 месяцам заключения и $10 млн штрафа за отмывание денег и другие преступления. Срок заключения и штраф позднее были уменьшены, и он вышел на свободу 1 ноября 2012 года. По информации американских СМИ, Лазаренко может проживать вместе со второй женой и тремя детьми вблизи Сан-Франциско.